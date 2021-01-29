Александр Котов: Псковичи получили огромные возможности с открытием детской инфекционной больницы

14:12, 29 января 2021, ПАИ

Огромные возможности открываются для пациентов Псковской области с открытием детского корпуса областной инфекционной больницы. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Я в восторге! Понятно, что мы уже видели новую инфекционную больницу для взрослых пациентов, которую совсем недавно ввели в эксплуатацию. Но, мне кажется, оборудование, которое установлено в детском корпусе, по своим возможностям, современности превосходит даже то, что мы уже видели во взрослом корпусе инфекционной больницы», – поделился Александр Котов своими впечатлениями после осмотра детского корпуса больницы.

Спикер облсобрания подчеркнул, что сейчас очень важно освоить все возможности, которые даёт новое оборудование, установленное в детском корпусе инфекционной больницы.

«Если этого добиться, то помощь пациентам – детям, которые будут находиться в этой инфекционной больнице, будет оказываться на самом высоком уровне», – подчеркнул Александр Котов.

Областная инфекционная больница полностью укомплектована врачебным персоналом. Поэтому с 1 февраля она будет работать в нормальном режиме, пояснил Александр Котов. «Очень приятно, что в нашем регионе наконец появились такие достойные лечебные учреждения, с достойным оборудованием», – подчеркнул он.

Александр Котов также выразил слова благодарности всем, кто принимал участие в строительстве, в реализации этого проекта. В частности, он поблагодарил президента России Владимира Путина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, Минздрав и Минобороны РФ.

Детский корпус Псковской областной инфекционной больницы открылся 29 января. В торжественном открытии принимали участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, первый вице-спикер регионального парламента Виктор Антонов, руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко, журналисты.

В детском отделении имеется высокотехнологичное медицинское оборудование и современная ПЦР-лаборатория. Также в лечебном учреждении оборудованы палаты для совместного пребывания матери и ребёнка.

Детский корпус больницы построен всего за несколько месяцев силами специалистов Минобороны России по поручению президента России Владимира Путина.