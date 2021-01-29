Когда начнёт отступать пандемия, рассказали в Минздраве

16:45, 29 января 2021, ПАИ

«Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», — заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он предположил, что существенный спад заболеваемости COVID-19 в России может наступить весной. При этом, по словам главы ведомства, риск заражения остается высоким. Поэтому он призвал россиян продолжать соблюдать все меры профилактики.

Напомним, в январе в Псковской области замедлилась динамика распространения коронавируса. В связи с этим 27 января губернатор Михаил Ведерников внёс изменения в противокоронавирусный указ.