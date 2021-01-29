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Общество

Когда начнёт отступать пандемия, рассказали в Минздраве

«Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», — заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он предположил, что существенный спад заболеваемости COVID-19 в России может наступить весной. При этом, по словам главы ведомства, риск заражения остается высоким. Поэтому он призвал россиян продолжать соблюдать все меры профилактики.

Напомним, в январе в Псковской области замедлилась динамика распространения коронавируса. В связи с этим 27 января губернатор Михаил Ведерников внёс изменения в противокоронавирусный указ.  

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Когда начнёт отступать пандемия, рассказали в Минздраве Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области Ещё 30 человек заболели COVID-19 в Пскове Более 19 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки Ещё две смерти от коронавируса зафиксировали в Псковской области В Пскове открылся детский корпус инфекционной больницы К очным занятиям смогут вернуться российские вузы с 7 февраля 5372 человека заразились коронавирусом в Великих Луках Более 246 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области Учёные заявили о тяжёлом течении коронавируса при нехватке витамина К
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