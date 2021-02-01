5401 человек заразился коронавирусом в Великих Луках

10:16, 01 февраля 2021, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразился 5 401 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 3, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (10 730 случаев), на третьем – Псковский район (2 513 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 29 608 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 17 638 пациентов, 132 человека умерли.