115 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

08:57, 01 февраля 2021, ПАИ

За прошедшие сутки 115 жителей Псковской области заразились COVID-19, общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 29 608. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Еще 168 жителей Псковской области вылечились от коронавируса, всего болезнь победили 17 638 человек. Умер ещё один житель региона, общее количество летальных случаев достигло 132.

В области провели 248 777 исследований на коронавирус, в том числе 616 - за минувшие сутки.

Нагрузка на систему здравоохранения Псковской области снижается, поэтому часть медицинских учреждений будет возвращена к плановому режиму работы.