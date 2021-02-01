Более 50 тысяч рублей получил псковский центр реабилитации аистов после визита звёзд Instagram

11:32, 01 февраля 2021, ПАИ

Более 50 тысяч рублей пожертвований получил реабилитационный центр для аистов в Псковской области после визита звёзд Instagram Дмитрия Маркова и Поли в составе команды YouTube-канала «Редакция» Алексея Пивоварова. Об этом сообщается в группе аистиного центра в соцсети «ВКонтакте».

В конце января спецрепортаж о реабилитационном центре для аистов и его руководительнице, орнитологе Марине Сиденко, анонсировал на своей странице в Facebook псковский фотограф Дмитрий Марков. Пост с фотографиями питомцев аистиного дома собрал около 100 тысяч лайков. «Для наших аистиных групп в социальных сетях со скромной аудиторией это что-то невероятное. Все комментарии под постом Дмитрия только положительные, что для известных блогеров тоже не всегда обычная история», - заметили в реабилитационном центре.

В результате всего за четыре дня учреждение финансово поддержали 80 человек, на карту для пожертвований пришло 52 834 рубля. «В былые времена столько и даже меньше мы собирали за месяц. На эту сумму Дом белого аиста может спокойно существовать целый месяц. Посыпались и предложения от телеканалов страны», - рассказали в центре и поблагодарили неравнодушных граждан за поддержку.