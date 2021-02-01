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Общество

Более 50 тысяч рублей получил псковский центр реабилитации аистов после визита звёзд Instagram

Фото из группы реабилитационного центра для аистов

Более 50 тысяч рублей пожертвований получил реабилитационный центр для аистов в Псковской области после визита звёзд Instagram  Дмитрия Маркова и Поли в составе команды YouTube-канала «Редакция» Алексея Пивоварова. Об этом сообщается в группе аистиного центра в соцсети «ВКонтакте».

В конце января спецрепортаж о реабилитационном центре для аистов и его руководительнице, орнитологе Марине Сиденко, анонсировал на своей странице в Facebook псковский фотограф Дмитрий Марков. Пост с фотографиями питомцев аистиного дома собрал около 100 тысяч лайков. «Для наших аистиных групп в социальных сетях со скромной аудиторией это что-то невероятное. Все комментарии под постом Дмитрия только положительные, что для известных блогеров тоже не всегда обычная история», - заметили в реабилитационном центре.

В результате всего за четыре дня учреждение финансово поддержали 80 человек, на карту для пожертвований пришло 52 834 рубля. «В былые времена столько и даже меньше мы собирали за месяц. На эту сумму Дом белого аиста может спокойно существовать целый месяц. Посыпались и предложения от телеканалов страны», - рассказали в центре и поблагодарили неравнодушных граждан за поддержку.

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