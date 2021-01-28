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Общество

На YouTube-канале Алексея Пивоварова выйдет спецрепортаж о псковском центре реабилитации аистов

Фото Дмитрия Маркова

Спецрепортаж о реабилитационном центре для аистов в Псковской области и его руководительнице, орнитологе Марине Сиденко в скором времени выйдет на YouTube-канале Алексея Пивоварова «Редакция», анонсировал на своей странице в Facebook псковский фотограф Дмитрий Марков.

В декабре на канале «Редакция» вышла пилотная серия тревел-шоу Дмитрия Маркова и блогера Поли. Тогда они отправились в самый северный посёлок Пермского края - Ныроб. Пивоваров пообещал, что, если новый формат «зайдёт» зрителям, он получит продолжение. По-видимому, выпуск о центре «Дом белого аиста» в Гдовском районе и станет продолжением необычного тревел-шоу.

В комментариях к анонсу выпуска, который Дмитрий также опубликовал в своём Instagram, подписчики удивляются, что в России существует специальный центр для аистов: «Серьёзно, такое существует? Я восхищён!»; «Сколько всего прекрасного есть на Земле»; «Самое милое, что я видел за последние дни». «Ждём, очень интересно», - отмечают другие и уточняют, каким образом можно помочь центру.

Фото Дмитрия Маркова

Волонтёрский центр помощи аистам - место, где помогают птицам, «попавшим в трудные жизненные обстоятельства». Если вы нашли аиста, нуждающегося в помощи, в Северо-Западном или Центральном регионе, звоните 8-921-500-11-92 (Марина Сиденко). 

Фото Дмитрия Маркова

В 2019 году Дмитрий Марков уже становился героем YouTube-проекта журналиста Алексея Пивоварова «Редакция». Тогда на канале вышел видеоролик «про настоящую, исконную Россию и ее место в Instagram».

Дмитрий Марков родился в подмосковном Пушкино. Он часто путешествует по России, последние несколько лет много времени проводит в Пскове. В сентябре 2015 года он стал одним из трёх фотографов в мире, получивших Instagram-грант от одного из крупнейших фотоагентств планеты Getty Images. Он публиковался в том числе и на сайте Псковского агентства информации. В 2017-м Дмитрий выпустил свою книгу «#Черновик», в марте 2019-го - вторую под названием Cut Off. В марте 2020-го снимок Дмитрия Маркова стал обложкой нового альбома проекта Sirotkin. Также в 2020-м вышло интервью Дмитрия Маркова журналисту Юрию Дудю.

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