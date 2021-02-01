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Общество

Более 10,7 тысячи человек заболели COVID-19 в Пскове

В Пскове коронавирусом с начала пандемии заболело 10 730 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 26, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (5 401 случай), на третьем – Псковский район (2 513 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 29 608 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 17 638 пациентов, 135 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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