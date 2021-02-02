В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты

08:01, 02 февраля 2021, ПАИ

Переводить нуждающимся деньги на продукты предложили в Минпромторге. Такое предложение министерство направило в правительство, пишет газета «Известия».

Министерство предлагает оказывать адресную помощь гражданам. В частности, каждый месяц перечислять средства для покупки отечественных продуктов питания. На помощь могут рассчитывать беременные и кормящие женщины, а также дети.

Торгово-промышленная палата поддерживает этот проект. Председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов отметил, что мировой опыт доказал эффективность данного инструмента.