В Пскове пройдут повторные конкурсные процедуры по строительству объездной дороги и нового моста

14:14, 03 февраля 2021, ПАИ

Повторные конкурсные процедуры по строительству объездной дороги и нового моста пройдут в Пскове. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-live 3 февраля.

Борис Елкин отметил, что есть определенные бюрократические составляющие, согласование с Москвой, поскольку средства были выделены из федерального центра.

«Финансирование на этот год есть, – добавил Елкин. – Мы стараемся ускорить процесс и как можно быстрее будем стараться построить Северный обход».

В строительстве Северного обхода занято 30 единиц техники.