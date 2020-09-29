0
14:01
Как ПсковГУ будущих студентов себе готовит – ПАИ-live c Дмитрием Лобаревым
13:48
41 «Точка роста» открылась в Псковской области
13:28
Обокравшего редакцию газеты «Островские вести» задержала полиция
13:27
ВИДЕО: О своем опыте путешествия в Псков рассказали московские кешбэк-туристы
13:02
В Пскове водитель иномарки врезался в ограду моста
12:45
Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся в срок
12:43
Концерт органной музыки состоится в Печорах 4 октября
Еще новости
Общество

Строительством Северного обхода Пскова занимаются 30 единиц техники

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

30 единиц техники занимаются строительством Северного обхода Пскова. Задействованы также 60 дорожников, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В активной фазе находятся дорожные работы на 1-м пусковом комплексе Северного обхода города Пскова. Ремонт проводит ГБУ ПО «Псковавтодор» по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На разных участках объекта идут все виды дорожных работ. В этом задействовано около 60 рабочих и порядка 30 единиц техники: дорожная фреза, 2 асфальтоукладчика, катки, 7 манипуляторов, щетка, экскаватор-погрузчик, установка для устройства обочин, мини-погрузчики, 10 самосвалов.

В настоящее время на съездах с объездной дороги проводится фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия. Там, где срезка уже завершена, идет укладка верхнего слоя асфальта. Параллельно ведется отсыпка обочин асфальтогранулятом, выполняется устройство прикромочных водосбросных лотков. По основному ходу верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона уложен на 80%.

Ремонтируемый участок расположен между улицей Николая Васильева и транспортной развязкой Псков – Гдов, который был сдан в эксплуатацию в 2007 году. Его протяженность составляет 9,4 км. Дорога относится к II технической категории, имеет высокую интенсивность движения, в том числе грузового транспорта. Стоимость ремонта оценивается в 153 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Как ПсковГУ будущих студентов себе готовит – ПАИ-live c Дмитрием Лобаревым
29 сентября 2020
Как ПсковГУ будущих студентов себе готовит – ПАИ-live c Дмитрием Лобаревым
41 «Точка роста» открылась в Псковской области
29 сентября 2020
41 «Точка роста» открылась в Псковской области
Обокравшего редакцию газеты «Островские вести» задержала полиция
29 сентября 2020
Обокравшего редакцию газеты «Островские вести» задержала полиция
ВИДЕО: О своем опыте путешествия в Псков рассказали московские кешбэк-туристы
29 сентября 2020
ВИДЕО: О своем опыте путешествия в Псков рассказали московские кешбэк-туристы
В Пскове водитель иномарки врезался в ограду моста
29 сентября 2020
В Пскове водитель иномарки врезался в ограду моста
Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся в срок
29 сентября 2020
Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся в срок
Концерт органной музыки состоится в Печорах 4 октября
29 сентября 2020
Концерт органной музыки состоится в Печорах 4 октября
Вечер памяти поэта Игоря Исаева пройдет в Пскове в октябре
29 сентября 2020
Вечер памяти поэта Игоря Исаева пройдет в Пскове в октябре

Идет загрузка...