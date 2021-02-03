69 очагов коронавируса сняты с учёта в Псковской области

15:38, 03 февраля 2021, ПАИ

69 очагов коронавируса сняты с наблюдения в Псковской области с начала пандемии. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперштаба 3 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук уточнил, что всего в регионе была зарегистрирована 71 вспышка коронавирусной инфекции. Две остаются на контроле – детский сад в Новосокольниках и Дедовичская районная больница.

Врач также отметил, что по состоянию на 2 февраля под медицинским наблюдением в Псковской области находится 2 523 человека.