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Общество

У шести человек в Дедовичской райбольнице выявили коронавирус

В Псковской области добавился новый очаг COVID-19: в отделении временного пребывания при стационарном обслуживании граждан пожилого возраста Дедовичской районной больницы коронавирус выявлен у пяти сотрудников и одного пациента. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В медучреждении проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Также активными сохраняются очаги в Спасо-Елеазаровском монастыре и Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

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