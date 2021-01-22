У шести человек в Дедовичской райбольнице выявили коронавирус

10:20, 22 января 2021, ПАИ

В Псковской области добавился новый очаг COVID-19: в отделении временного пребывания при стационарном обслуживании граждан пожилого возраста Дедовичской районной больницы коронавирус выявлен у пяти сотрудников и одного пациента. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В медучреждении проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Также активными сохраняются очаги в Спасо-Елеазаровском монастыре и Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов.