Более 2 тысяч доз вакцины от COVID-19 получила Псковская городская поликлиника

16:06, 03 февраля 2021, ПАИ

Псковская городская поликлиника получила вакцину от коронавируса на 2142 человек. Об этом сообщила главный врач учреждения Галина Неваленная на заседании оперштаба 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, на 4 и 5 февраля поликлиника запросила еще 400 доз вакцины.

Также Галина Неваленная отметила, что увеличивается количество выездных ковид-бригад.

Подробнее о графике и правилах проведения вакцинации от COVID-19 в Пскове можно почитать в интервью с Галиной Неваленной.