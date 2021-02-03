0
19:16
Гатчинские реставраторы нашли в кресте упоминание о псковском мастере
17:59
Причины задержки автобусов в Пскове назвал Борис Елкин
17:11
90% новых автобусов вышли на маршруты в Псковской области
16:17
Мороз до -12 градусов ожидается в Псковской области ночью 4 февраля
16:06
Надежда Рагозина объяснила причину высокой смертности псковичей от коронавируса
16:02
В Псковской области предложили госпитализировать всех граждан с COVID-19 из группы риска
15:40
248 случаев завоза коронавируса установлено в Псковской области
Еще новости
Общество

Более 2 тысяч доз вакцины от COVID-19 получила Псковская городская поликлиника

Псковская городская поликлиника получила вакцину от коронавируса на 2142 человек. Об этом сообщила главный врач учреждения Галина Неваленная на заседании оперштаба 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, на 4 и 5 февраля поликлиника запросила еще 400 доз вакцины.

Также Галина Неваленная отметила, что увеличивается количество выездных ковид-бригад.

Подробнее о графике и правилах проведения вакцинации от COVID-19 в Пскове можно почитать в интервью с Галиной Неваленной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Похожа ли ваша жизнь на День сурка?

Проголосовать >>>

Гатчинские реставраторы нашли в кресте упоминание о псковском мастере
03 февраля 2021
Гатчинские реставраторы нашли в кресте упоминание о псковском мастере
Причины задержки автобусов в Пскове назвал Борис Елкин
03 февраля 2021
Причины задержки автобусов в Пскове назвал Борис Елкин
90% новых автобусов вышли на маршруты в Псковской области
03 февраля 2021
90% новых автобусов вышли на маршруты в Псковской области
Мороз до -12 градусов ожидается в Псковской области ночью 4 февраля
03 февраля 2021
Мороз до -12 градусов ожидается в Псковской области ночью 4 февраля
Надежда Рагозина объяснила причину высокой смертности псковичей от коронавируса
03 февраля 2021
Надежда Рагозина объяснила причину высокой смертности псковичей от коронавируса
В Псковской области предложили госпитализировать всех граждан с COVID-19 из группы риска
03 февраля 2021
В Псковской области предложили госпитализировать всех граждан с COVID-19 из группы риска
248 случаев завоза коронавируса установлено в Псковской области
03 февраля 2021
248 случаев завоза коронавируса установлено в Псковской области
Антиковидные меры скорректируют в Псковской области
03 февраля 2021
Антиковидные меры скорректируют в Псковской области

Идет загрузка...