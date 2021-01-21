О графике и правилах проведения вакцинации от COVID-19 в Пскове – в интервью с Галиной Неваленной

10:12, 21 января 2021, ПАИ

В России началась массовая вакцинация от COVID-19. В связи с этим главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в эфире ПАИ-live ответила на самые распространенные вопросы: сколько доз вакцины уже завезли в Псков, каков график вакцинации, кого планируется прививать в первую очередь и чего можно ожидать после введения вакцины.

Приходите впятером

– Как будет организована вакцинация в поликлинике?

– Мы занимаемся вакцинацией от ковида уже с октября 2020 года. Мы были первой площадкой, которая начала вакцинировать медиков. Не все 200 человек вакцинировались у нас, потому что вторая партия вакцины поступала в декабре (а теперь уже и третья). Мы уже накопили опыт и сами можем из первых уст рассказать, как протекает период между прививками. Есть определенные приоритетные группы. Если раньше у нас были возрастные ограничения – только с 18 до 60 лет, то теперь уже накоплен определенный научный и методический опыт. Вакцинация разрешена для населения всех возрастных групп, причем именно старшая возрастная группа является приоритетной. Остаются приоритетной профгруппы – все те профессии, которые связаны с общением с большим количеством людей. Поэтому, в принципе, учитывая, что мы живем в центральном городе области и у нас достаточно большая миграция внутри города, практически каждый житель Пскова должен позаботиться о своем здоровье и привиться. Даже если его работа не связана с большим количеством людей, когда он едет в транспорте, он уж точно встречается с ними, и риск получить эту инфекцию есть.

– Объём людей, которые должны вакцинироваться от ковида, будет больше, чем, например, при вакцинации от гриппа?

– При вакцинации от гриппа в сезон, когда мы прививали людей, процент привитых приближался к 60 %. Для того чтобы был коллективный иммунитет и общество было достаточно защищенным от распространения вирусной или какой-то другой инфекции, иммунная прослойка (количество защищенных иммунитетом людей) должна быть примерно 60 %. В последние годы мы все время наращивали и увеличивали количество привитых от гриппа: когда-то их было 20 %, потом 40, 60 % и даже больше. Чем больше мы приближаемся к 60-процентной иммунной прослойке, тем меньше распространение инфекции, нет групповых заболеваний и осложнений. Это то правило, на котором основана вся эпидемиология.

– Оно будет распространяться и на эпидемию ковида?

– Да, потому что коронавирус распространяется по тем же правилам, что и вирус гриппа. Такой же респираторный вирус, со своими особенностями, но правила жизни его примерно такие же.

– Каков порядок действий граждан, которые захотели привиться в одной из городских поликлиник?

– Сейчас эта кампания будет идти уже с новыми возможностями для населения. У нас можно записаться предварительно, и мы призываем население использовать эту возможность для того, чтобы сама по себе прививочная кампания и прививочный день не превратились в период, когда есть риск получить инфекцию. Записаться можно по всем телефонам регистратуры, продиктовав свои данные, и в нашем call-центре. Кроме того, мы принимаем коллективные заявки от педагогических коллективов, соцработников, то есть представителей тех профессий, которые в приоритете.

Особенность этой вакцины в том, что она хранится при низких температурах. Поэтому для того, чтобы это было быстро и удобно для людей, нам нужно все спланировать. С сегодняшнего дня будет доступна запись на прививки от коронавируса, как и к врачу, через «Госуслуги». Перед любой прививкой проводится осмотр у врача или фельдшера, для того чтобы понимать, что все хорошо. Если все хорошо, тогда мы включаем вакцинацию именно в этот день: если всё идеально, не болели в течение двух недель до сегодняшнего дня, когда планируется прививка, можем привить в этот же день. Для того чтобы не было стихийности, мы просим записываться заранее. Вчера приходили пациенты, которые записывали сразу всю свою семью – сразу пять человек, потому что в каждом флаконе вакцины содержится пять доз. Мы некоторым советуем предварительно заполнить анкету – это сэкономит время и пациентов, и наше: мы по анкете заключаем, что этих людей мы будем прививать сразу, а здесь с хроническими заболеваниями или с анамнезом требуется еще дополнительное обследование.

Не выше -18 градусов

– Сколько человек получили вакцину с понедельника?

– У нас есть те, кто был запланирован заранее, и те, которые уже записались. Уже формируется достаточный список, поэтому, если кто-то сходит с дистанции и на вакцинацию не попадает, мы приглашаем тех, кто в листе ожидания. Сейчас смотрим и анализируем, с какой пропускной способностью может работать наш кабинет, учитывая, что вакцина должна разморозиться и на это уходит до 20 с лишним минут: мы достаем её из холодильника с температурой -18, она размораживается, и дальше начинается процесс вакцинации. После этого мы обязательно просим человека в течение 30 минут посидеть рядом с кабинетом, чтобы не пропустить каких-то явлений после постановки вакцины. В целом, чтобы понимать, должно быть затрачено определенное время, а не просто на минуту забежал в поликлинику и сделал прививку. Какое-то время затрачивается на заполнения анкеты, разъяснения, сам осмотр, непосредственно сам укол (это быстро) и наблюдение. Когда прививаем коллектив или семью, понятно, что они так и идут друг за другом. Кроме всего, мы заполняем документацию, заносим данные в федеральный регистр. Сейчас, чтобы освободить руки медиков, бумажную работу будут проводить другие работники, чтобы медики занимались только вакцинацией. Модернизируем работу в поликлинике таким образом, чтобы чисто медицинскую работу выполняли медики: мы их освобождаем от бумажной работы и работы с компьютером, если это может сделать другой.

– Сколько человек сейчас в листе ожидания на вакцинацию?

– Составлены списки для некоторых предприятий – по 300 человек, по 200. Мы их будем распределять с учётом даже не столько места проживания, сколько места работы. Если предприятие расположено рядом с одной из наших трех поликлиник, то в дневное время им удобнее прививаться в той поликлинике, которая расположена близко. 18 января было совещание, на котором установлено, что разрешается выездная вакцинация с учетом соблюдения холодовой цепи: мы будем закупать дополнительно специальные термоконтейнеры, оборудование, сумки, которые держат низкую температуру, для транспортировки вакцины.

– Сколько доз сейчас в поликлиниках Пскова?

– Более тысячи доз – именно на тысячу с лишним человек с учетом того, что вакцина состоит из двух аппликаций, то есть на каждого человека предусмотрено две дозы. Мы можем вакцинировать полным курсом сейчас более тысячи человек и будем постепенно получать эту вакцину, чтобы не было затаривания и чтобы шёл оборот, потому что само хранение требует дополнительного оборудования. Во всех трёх поликлиниках есть новые специальные морозильники. Они имеют определенную ёмкость, мы сверхбольшое количество вакцины принять не можем, поэтому по мере того, как используем вакцину в оптимальном режиме скорости, мы будем получать следующую.

Главное – не болеть!

– В Псковской области применяется вакцина «Спутник V»?

– Да, это именно эта вакцина, «ГамКовидВак» (у нее несколько названий).

– Какие симптомы встречаются после первой аппликации и как часто они проявляются?

– Вакцина переносится так же, как и все другие: в ответ на вакцинацию может быть повышение температуры даже до 38 градусов. Это укладывается в уже известные действия или последействия прививки. Ощущение гриппоподобное: может быть небольшая ломота, слабость. Если температура 38, то можно принимать жаропонижающие и антигистаминные препараты. Мы каждому даём памятку, все пациенты, которые прививаются, с нами на связи и, если вдруг появляются какие-то симптомы, должны к нам прийти. Среди тех, кого мы прививали, отмечались небольшие реакции: небольшая температурная реакция, у кого-то было небольшое покраснение в месте укола – такое тоже может быть. Почему мы её размораживаем и согреваем до комнатной температуры? Если вводить холодную вакцину, то, конечно, будет местная реакция – покраснение.

Из тех, кого мы прививали, у всех все было хорошо. Иммунитет у медиков, первая когорта, которая прививалась, уже исследовали на антитела, они уже появились в достаточном количестве, то есть защита есть. Причем нужно понимать, что расстояние от первой до второй прививки – 21 день, и не рекомендуется сокращать это количество дней (например, может быть сдвиг на один-два дня). Но если в этот 20-дневный срок человек заболел простудной или другой болезнью, в период обострения не проводят ни вторую, ни первую аппликацию, и тогда цикл может повторяться. Вакцинация проводится в две аппликации для того, чтобы более стойкий был иммунитет.

– Сколько человек в день можно привить в поликлинике?

– Сейчас мы открыли три кабинета – в каждой поликлинике по одному: оборудованием оснащены, работники назначены. Так как приступаем к массовой вакцинации, мы смотрим хронометраж: если сравнивать с вакцинацией от гриппа, то в этом сезоне люди прививались очень активно, одна бригада за один рабочий день могла привить более 200 человек. Сейчас, конечно, такой скорости с коронавирусом ещё нет, но мы думаем, что будем прививать в день от 30 до 50 человек на каждом вакцинальном пункте. И в зависимости от обращаемости населения и поступления вакцины при необходимости будем просто создавать дополнительные вакцинальные бригады. Будем строить расписание работы этих кабинетов так, чтобы они работали от открытия до закрытия поликлиники, и по мере того, как сможем пользоваться выездной вакцинацией, мы будем увеличивать потенциал.

В поликлинике целый отряд наших работников, допущенных к работе с вакцинацией, и мы можем создавать до 20 вакцинальных бригад.

Электронный vs бумажный

– Можно будет сделать прививку в выходные?

– Чтобы проводить эту работу, мы должны понимать, придут ли люди, поэтому сейчас рассматриваем один из таких вариантов. Поликлиники уже работают по субботам – по графику дежурного дня. В праздничные дни мы работали вообще без выходных и рассматриваем этот вариант.

– Как оформить больничный в электронном виде?

– Сейчас каждый гражданин имеет право выписывать листок нетрудоспособности либо в бумажном, либо в электронном виде. В электронном виде он выписывается только при согласии пациента. Новый приказ даже облегчает оформление больничного листа. Если раньше нам нужно было точное название места работы, то теперь система позволяет идентифицировать человека. Если имеется несколько мест работы по совместительству, то бумажные больничные оформляются для каждого из них, а электронный больничный создается один, потому что информация сразу уходит в ФСС, и ФСС начисляет оплату за больничный, сразу же перечисляя средства.

Мы, оформляя электронные листы, можем сэкономить время пациента: ему необязательно лично присутствовать, лишь в течение того времени, пока работник оформляет листок. Если врач осмотрел пациента и определил, что тот болен и временно нетрудоспособен, то больничный лист выдается не по желанию, а при наличии объективных показаний. Всё, пациент может быть свободен. Медсестра отнесёт все карточки и необходимые документы в кабинет после оформления электронного листа, и больничный будет оформлен. И к следующему приему все данные будут в системе. То есть не человек везет бумаги или приезжает ставить печать, а мы все это можем привезти, у нас есть курьеры.

Поэтому обращаемся к нашим жителям с предложением воспользоваться возможностью именно электронного больничного, но и бумажные не отменены. Если выписан бумажный больничный, его продолжение можно сделать электронным, они взаимозаменяемы. Каждый больничный лист выдается по определенным правилам и через каждые 15 дней подтверждается через врачебную комиссию. Мы разделили кабинеты оформления бумажных и электронных больничных, чтобы не было скопления. В новогодние праздники работы прибавилось у всех, в том числе и в кабинетах выписки, поэтому в результате анализа особенностей работы совершенствуемся. Если будут случаи, когда врач скажет: «Идите и несите сами», – прошу обращаться сразу ко мне.