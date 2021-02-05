Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 140
В Псковской области от коронавируса умерло 140 человек, пишет Telegram-канал Псковской области.
За последние сутки в регионе скончался ещё один заражённый коронавирусом пациент. Общее количество заболевших в регионе превысило 30 тысяч человек, выздоровели 18 295 жителей региона. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне сообщил о новом очаге коронавируса в детском саду в Стругокрасненском районе, где заболели шесть сотрудников.