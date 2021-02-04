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Общество

Новый очаг коронавируса возник в детском саду Стругокрасненского района Псковской области

 

В Псковской области выявлено 163 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом пишет глава региона Михаил Ведерников в Instagram.

«Сегодня 163 новых случая. Это достаточно высокий показатель, но число выздоровевших по-прежнему больше», – написал губернатор.

За 4 февраля выздоровело 209 человек. Новый очаг зафиксировали в детском саду во Владимирском Лагере Стругокрасненского района.

​Всего с начала пандемии от коронавируса излечилось 18 295 человек. За это время в Псковской области было проведено 253 068 тестов на наличие вирусной инфекции.
 

 

Официальная статистика по коронавирусной инфекции в Псковской области за 4 февраля

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