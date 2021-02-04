Новый очаг коронавируса возник в детском саду Стругокрасненского района Псковской области
В Псковской области выявлено 163 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом пишет глава региона Михаил Ведерников в Instagram.
«Сегодня 163 новых случая. Это достаточно высокий показатель, но число выздоровевших по-прежнему больше», – написал губернатор.
За 4 февраля выздоровело 209 человек. Новый очаг зафиксировали в детском саду во Владимирском Лагере Стругокрасненского района.
Всего с начала пандемии от коронавируса излечилось 18 295 человек. За это время в Псковской области было проведено 253 068 тестов на наличие вирусной инфекции.