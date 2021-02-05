Количество лапароскопических операций увеличилось в Псковской области в 2020 году
В три раза больше лапароскопических операций провели в Псковской области в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, пишет Telegram-канал Псковской области.
Кроме того, в регионе расширили иммуногистохимический спектр исследований, что позволило проводить больше молекулярной диагностики злокачественных опухолей. Раньше для проведения таких операцией пациенты отправлялись за пределы региона.
В 2020 году в Псковской области снизилась смертность от онкозаболеваний.