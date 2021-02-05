В Псковской области снизилась смертность от онкозаболеваний

12:18, 05 февраля 2021, ПАИ

Смертность от онкозаболеваний снизилась в Псковской области, сообщили в Telegram-канале региона.

По сравнению с 2019 годом в регионе смертность от рака снизилась на 2%. Доля состоящих на учёте у онколога пять и более лет – увеличилась на 2,5% по сравнению с 2019 годом.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Псковскую область в 2020 году было поставлено современное оборудование: в онкодиспансер поступил дорогостоящий линейный ускоритель, в ближайшее время оборудование будет введено в эксплуатацию. Также приобрели два аппарата УЗИ, оборудование для эндоскопии, для отделения гистологии – автоматический иммуностейнер, а для отделения реанимации – передвижной рентген. В Великолукский филиал онкодиспансера поставлены стерилизатор, колоноскоп, в отделение хирургии приобрели лапароскопическую стойку.

В прошлом году был расширен штат специалистов. В Псков было принято шесть новых сотрудников, из них три врача-онколога, которые работают в поликлиническом отделении. В Великих Луках появилось три специалиста – онколог, цитолог и врач УЗИ. Тем самым достигнута полная доступность медицинской помощи в онкодиспансере.

Появились диагностические койки для срочного обследования пациента при распространенной стадии онкологических заболеваний. Увеличено количество лапароскопических операций – в прошлом году их было проведено в три раза больше по сравнению с 2019 годом. Расширили иммуногистохимический спектр исследований – в регионе стали больше делать молекулярную диагностику злокачественных опухолей, раньше для проведения таких операций пациенты направлялись за пределы области.

Ещё одним важным достижением стало полное обеспечение лекарствами пациентов, получающих химиотерапию в условиях онкодиспансера.