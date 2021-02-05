Штаб-квартиру Русского географического общества откроют в Пскове

16:49, 05 февраля 2021, ПАИ

Наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем в Пскове появится штаб-квартира Русского географического общества, сообщил в эфире ПАИ-live 5 февраля заместитель исполнительного директора - директор департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов.

«Штаб-квартира в Пскове, на мой взгляд, может быть таким западным штабом. Для этого здесь есть всё: инициатива, готовый проект. Вообще такие штаб-квартиры должны появляться в ключевых регионах страны. Они будут местом сбора членов РГО. Штабы – это и научно-образовательные центры, и библиотеки, и коворкинг-центры, и место сбора молодежных клубов. Я хотел бы сделать упор именно на этом», – отметил Корлыханов.

Он также добавил, что в Псковской области можно организовать молодежный форум, развивать военно-патриотическое направление через поисковиков, в частности, организовывать работу военно-патриотических лагерей.