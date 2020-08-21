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Общество

Администрация Псковской области и Русское географическое общество договорились о сотрудничестве

Михаил Ведерников и Артур Чилингаров подписали соглашение о взаимодействии между администрацией региона и Русским географическим обществом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Накануне заключено соглашение о взаимодействии между администрацией Псковской области и всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество». Мероприятие состоялось в штаб-квартире организации в Москве, подписи под документом поставили глава региона Михаил Ведерников и первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров.

Предваряя церемонию подписания, губернатор во время вступительной речи поздравил всероссийскую организацию и всех причастных со 175-летием со дня основания. Михаил Ведерников отметил, что история общества основана на глубоких традициях, которые закладывали великие путешественники, первооткрыватели, ученые и историки.

В настоящее время, по словам главы региона, Русское географическое общество вносит неоценимый вклад в развитие экономики страны и туризма, что заслуживает искреннего восхищения и уважения.

«Псковская область также активно участвует в реализации проектов. Так, в 2020 году в рамках экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктиды мы передали иконы из Псково-Печерского монастыря в церковь Святой Троицы в Антарктиде. У нас есть много идей и задумок. Уверен, совместными усилиями мы все реализуем», — подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что соглашение станет следующим этапом развития отношений между Псковской областью и Русским географическим обществом.

Артур Чилингаров, в свою очередь, поделился с участниками мероприятия воспоминанием, что основание храма, о котором в своей речи упомянул Михаил Ведерников, было заложено в те времена, когда первый вице-президент Русского географического общества был начальником станции имени Беллинсгаузена.

«У вас есть программы, у вас прекрасный край. Регион всегда может рассчитывать на наши помощь и поддержку. Мы рады видеть вас в стенах Русского географического общества», — отметил Артур Чилингаров.

В рамках мероприятия также выступила председатель регионального отделения Русского географического общества, ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина с презентацией проекта обустройства будущей штаб-квартиры в новом кампусе ПсковГУ. Здесь планируется организация выставочного пространства, зоны коворкинга и молодежного клуба, академического зала с мультимедийным оборудованием.

В рамках развития регионального отделения в Псковской области будет организован попечительский совет. Наталья Ильина анонсировала, что его возглавит губернатор Псковской области.

В завершение мероприятия Артур Чилингаров вручил Михаилу Ведерникову членский билет Русского географического общества.

В рамках подписанного соглашения составлена дорожная карта реализации ряда перспективных проектов по разным направлениям сотрудничества. К примеру, в их число входят проекты «Плавучий университет» (даст возможность студентам ПсковГУ изучить природу и географические особенности высоких широт) и «Корабль надежды» (направлен на улучшение качества и безопасности жизни в удаленных поселениях на Крайнем Севере России). Псковская область станет площадкой для всероссийского форума молодежных клубов Русского географического общества, региональные и федеральные специалисты примут участие в создании многоплатформенного мультимедийного продукта «Планета Псков».

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