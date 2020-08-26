В куполе кампуса ПсковГУ разместится штаб псковского отделения Русского географического общества

15:41, 26 августа 2020, ПАИ

В куполе нового кампуса Псковского государственного университета разместится штаб псковского отделения Русского географического общества. Об этом заявила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире проекта ПАИ-live 26 августа.

По словам Натальи Ильиной, выбранное место очень красивое. «Такое место, когда хочется творить, хочется непосредственно наблюдать, созерцать. Ребята подготовили макет проекта, и мы его защитили. Оно на самом деле красивое. При этом оно сочетает стиль штаб-квартиры Москвы, штаб-квартиры Санкт-Петербурга и наш псковский исконный стиль. Стиль этого древнего края, в котором мы, слава Богу, живём и развиваемся», - сказала Ильина.

Ректор ПсковГУ также добавила, что инициативу по размещению псковской штаб-квартиры Русского географического общества в куполе кампуса вуза поддержали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и непосредственно представители московской штаб-квартиры.