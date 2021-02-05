Крупные проекты Русского географического общества будут реализованы в Псковской области

16:54, 05 февраля 2021, ПАИ

Русское географическое общество планирует в 2021 году реализовать крупные проекты на территории Псковской области. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора - директор департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов в эфире ПАИ-live 5 февраля.

Он отметил, что данные вопросы будут рассматриваться на первом заседании попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, которое состоится сегодня. Сергей Корлыханов напомнил, что администрация Псковской области и Русское географическое общество договорились о сотрудничестве, соглашение подписали губернатор Михаил Ведерников и первый вице-президент РГО Артур Чилингаров. Возглавляет региональное отделение Русского географического общества ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина.

Сергей Корлыханов добавил, что заключенное соглашение носит рамочный характер. РГО берет на себя обязательство поддержки развития географии, социально-экономического развития Псковской области, а аппарат администрации региона – ответственность поддерживать федеральные и региональные проекты РГО. Спикер уточнил, что к этому соглашению возможны дополнительные – дорожные карты по конкретным проектам.

Он отметил, что Русское географическое общество на протяжении 175 лет не прекращало своей деятельности. «18 августа 2020 года было 175 лет. До августа 2021 год – юбилейный год РГО», – добавил Сергей Корлыханов. По его словам, за эти годы цели организации менялись, но основная осталась прежней — познание страны, популяризация ее географии, знаний о стране. В задачи РГО входит проведение научных исследований, посвященных географии, экспедиций по стране и миру, издательская деятельность, молодежная политика, развитие внутреннего въездного туризма. «Вся деятельность связана с популяризацией изучения знаний о нашей стране», – резюмировал гость ПАИ-live.