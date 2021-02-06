Более 16 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
5 февраля в стране зафиксировано 497 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 22 831 человек.
Всего по состоянию на 6 февраля в России выявлено 3 951 233 случая заболевания коронавирусом, 3 436 326 человек выздоровело, 76 229 – умерло. В Псковской области COVID-19 заразился 30 121 человек, выздоровели 18 593 пациента, умерло 140 человек.