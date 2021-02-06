Ещё 83 человека заразились коронавирусом в Псковской области

11:09, 06 февраля 2021, ПАИ

30 121 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 83 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 18 593 пациента (за сутки – 289), умерло 140 инфицированных человек. Всего специалисты провели 254 244 (за сутки – 1 176) теста на коронавирус.

«5 февраля выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом. Низкий показатель сопровождается высоким количеством выздоровевших – почти в 3,5 раза больше (289 пациентов). Тем не менее расслабляться рано. В регионе добавились сразу два очага коронавируса – в Свято-Введенском женском монастыре и бежаницкой аптеке», – написал губернатор.