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Общество

#Опросник ПАИ: Верите ли вы в гороскоп

Наш человек издревле окружён тайными знаками, предсказаниями и потусторонними силами. Достаточно вспомнить народные приметы или любой выпуск «Битвы экстрасенсов». Одно дело - находиться в такой среде, другое - в это верить. Мы решили спросить у псковичей о самых распространенных предсказаниях - гороскопах. Верят ли они в это? Ответ кроется в нашем опроснике.

 



Гороскопы не сходят со страниц газет, утренних передач на ТВ и радиостанциях. Если это есть - значит это кому-то интересно. На нашем сайте тоже можно найти материал на эту тему.
Если слушать или читать гороскоп, всё представляется довольно внятно, но если предать информацию анализу, можно подумать, что гороскоп - это какая-то мешанина из предположений. Однако есть целая наука и большой пул специалистов, изучающих влияние звёзд на нашу жизнь.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сравнивал предсказания и реальность. Одни с улыбкой отвергали любые совпадения, прочие дословно следовали рекомендациям.

Среди опрошенных большинство не верит в гороскоп, но, если он совпадает, начинают задумываться. Вообще, есть ощущение, что для большинства это что-то в роде моральной поддержки. Нужно на работе подписать важный контракт или отправиться за серьезной покупкой, гороскоп говорит: «Действуй!» - и на душе стало чуть спокойнее. Сложно представить человека, который, услышав гороскоп не в свою пользу, откажется от всех планов до «лучших времён», хотя, наверняка, есть и такие.
Среди псковичей есть и те, кто самостоятельно занимается прогнозами, и, по их словам, они чаще сбываются. Каким образом производятся расчеты - нам не рассказали. Да и вряд ли эту тему можно раскрыть в двух предложениях.
Другие верят только в себя и не обращают внимание на подобные вещи.

Верить или нет - дело личное. В конечном итоге, это никак не мешает ни тем, кто слушает гороскоп, ни тем, кто его игнорирует. Со своей стороны мы лишь можем пожелать каждому удачи в любых начинаниях.

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