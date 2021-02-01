Бросаем курить и откладываем поход в ЗАГС – астрологический прогноз на февраль

11:13, 01 февраля 2021, ПАИ

Февраль заряжен напряженной энергией. Ждите резких и непредсказуемых ситуаций. Нашу активность могут притормозить внешние обстоятельства. Успех ждет тех, кто прочно стоит на земле, а не витает в облаках. Для тех, кто сверяет свою жизнь со звездами, колумнист Псковского агентства информации, астролог Наталья Баранова подготовила астрологический прогноз на новый месяц.

Меркурий 31 января развернулся в ретроградное движение и пробудет в этом положении три недели февраля, до 21-го числа. Планета обучения, коммуникации и контактов пребывает в воздушном знаке Водолея, поэтому весь период стоит ожидать сбоя в этих темах: документы теряются, в договорах вылезают всякие неожиданности в виде абзацев мелким шрифтом, телефоны глючат, мы опаздываем на встречу, потому что безнадежно застряли в пробке. В этот период не стоит начинать новых рекламных кампаний, заключать трудовые договоры, устраиваться на новую работу, особенно если вы трудитесь в меркурианских сферах: продажи, логистика, транспорт, торговля, журналистика. Зато если у вас на складе завалялась партия залежалого товара или несколько месяцев не продавался велосипед, можно попробовать толкнуть товар снова. С большой вероятностью найдется покупатель. Не стоит также начинать обучение на новых курсах, подождите окончания периода ретроградности. Курсы могут вас разочаровать либо вы не найдете полученным знаниям практического применения. Зато можно вернуться к старым темам, которые ранее не увенчались успехом. Например, снова попробовать бросить курить или начать учить английский.

Покупку новых гаджетов перенесите на конец месяца.

1 февраля Венера входит в знак Водолея. Ждем всплеска интернет-знакомств и виртуальных романов. В целом мы становимся более общительными, дружелюбными и легкими на подъем. В партнерстве хочется большей свободы и смелых экспериментов. В начале февраля возможны любые неожиданности в сфере отношений и финансов. В середине февраля, с 14 по 20, Венера конфликтует с Марсом, поэтому будьте внимательны в отношениях и берегите друг друга.

11 февраля новолуние в Водолее. Можно заниматься планированием дел на предстоящий лунный месяц в вопросах сотрудничества, коммуникаций, взаимопомощи, работы общественных и волонтерских сообществ.

С 15 по 24 февраля на небе квадрат Сатурна и Урана. Они создают напряжение и кризис, как в общественный жизни, так и в личной, особенно если задевают важные точки вашего индивидуального гороскопа. Особенно внимательными и осторожными стоит быть знакам фиксированного креста: Водолеям, Львам, Тельцам и Скорпионам. Могут возникать конфликтные ситуации, столкновение интересов, перемены на работе, особенно если вы трудитесь в госструктурах, под начальниками могут зашататься кресла. В бизнесе в этот период тоже не стоит делать резких движений, а регистрацию браков лучше перенести.

18 февраля Солнце переходит в знак Рыб, а это значит, что вторую половину месяца мы сможем подняться над бытовой рутиной и посмотреть на жизнь более философски. Творческих людей ждет всплеск вдохновения и поиск высших смыслов бытия.

25 февраля Венера переходит в знак Рыб. Мы снова становимся нежными, романтичными и сентиментальными, ищем с партнерами слияния.

В самом конце месяца, 27 февраля, нас ждет полнолуние в Деве. Захочется все разложить по полочкам как в прямом, так и в переносном смысле. Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта стоит внимательнее отнестись к своему здоровью.