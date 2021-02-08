Как не стать жертвой мошенников? Уроки финансовой грамотности организуют для граждан старшего поколения

19:07, 08 февраля 2021, ПАИ

Банк России расскажет псковским пенсионерам, как не стать жертвой мошенников.

Ответственное отношение к финансам и умение управлять личным бюджетом важны в любом возрасте. Банк России подготовил для пенсионеров программу повышения финансовой грамотности.

Проект «Пенсион ФГ» предполагает проведение бесплатных онлайн-занятий для граждан старшего поколения. Стать участником можно как в составе группы (например, на площадке соответствующего учреждения), так индивидуально, не выходя из дома.

Слушатели узнают о том, как правильно выбирать финансовые продукты и услуги, научатся распознавать телефонных мошенников и составлять личный бюджет.

Специалисты Банка России расскажут, как безопасно пользоваться банковскими картами и повысить финансовую защищённость. Для участия в проекте достаточно зарегистрироваться на сайте, подключить компьютер или ноутбук, выбрать тему, дату и время занятия. Слушатели могут задавать вопросы лектору и получать ответы в прямом эфире. Онлайн-занятия проекта «Пенсион ФГ» будут проводиться до 23 апреля 2021 года.

«Люди старшего поколения не всегда владеют современными технологиями, этим могут пользоваться мошенники. Очень важно, чтобы каждый человек знал, как защитить себя и своих близких от противозаконных действий и не потерять сбережения. Учебный курс Банка России даёт возможность получить всю необходимую информацию об актуальных для каждого темах финансовой грамотности», – сообщил управляющий псковским отделением Банка России Сергей Савин.

В 2020 году в организованных Банком России онлайн-занятиях по финансовой грамотности приняли участие более 6 тысяч слушателей из Псковской области, в том числе школьники, студенты и пенсионеры.