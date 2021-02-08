Около двух миллионов рублей похитили мошенники у псковичей

12:40, 08 февраля 2021, ПАИ

У жителей Псковской области мошенники похитили около двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

60-летнему псковичу 5 февраля позвонил неизвестный, который представился сотрудников банка. Он сообщил, что необходимо оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счёт», чтобы избежать несанкционированного списания средств. Обманным путём злоумышленник похитил у мужчины 700 тысяч рублей.

По аналогичной мошеннической схеме после общения с 25-летним жителем Пскова лжесотрудник банка похитил 126 тысяч рублей.

Всего мошенникам удалось украсть 1 млн 866 тысяч рублей. Помимо этого, несколько жителей Пскова и Великих Лук потеряли деньги при осуществлении операций по купле-продаже товаров через интернет. По данным фактам проводятся проверки.