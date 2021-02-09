Псковичей приглашают на конференцию в Президентской библиотеке

11:42, 09 февраля 2021, ПАИ

10 февраля, в день гибели поэта Александра Пушкина, в Президентской библиотеке состоится ежегодная конференция-вебинар «День памяти А. С. Пушкина», сообщили Псковскому агентству информации в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире с 10:00 на портале библиотеки, в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube-канале учреждения.

В 2021 году программа конференции-вебинара включает интервью-сессию «Санкт-Петербург – Москва: слово о Пушкине» и тематическую сессию «Пушкинские зимы».

Участники конференции увидят выступления специалистов из известных музеев, библиотек и других учреждений культуры. Они будут посвящены последнему году жизни поэта, няне Пушкина Арине Родионовне и его жене Наталье Гончаровой, роману «Евгений Онегин», связи классика с Забайкальским краем.

В формате видео-конферен-цсвязи мероприятие будет транслироваться в региональном центре Президентской библиотеки в Псковской области (улица Профсоюзная, дом 2). В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой количество мест ограничено. Желающим нужно сообщить об участии по телефонам: (8112) 72-83-98, +7 (900) 990-47-57 (заведующий региональным центром Президентской библиотеки в Псковской области Дмитрий Лупанов).