Псковичи смогут пообщаться с главным судебным приставом региона 9 февраля

13:57, 09 февраля 2021, ПАИ

Сегодня, 9 февраля, с 14:30 до 16:30 Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области проведёт «горячую линию». Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Жители Псковской области смогут обратиться лично к главному судебному приставу региона Сергею Колесникову и задать свои вопросы, позвонив по телефону: 8 (8112) 69-90-98.

Напомним, также сегодня приставы будут дежурить на железнодорожном вокзале Пскова.