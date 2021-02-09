Псковичи смогут пообщаться с главным судебным приставом региона 9 февраля
Сегодня, 9 февраля, с 14:30 до 16:30 Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области проведёт «горячую линию». Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
Жители Псковской области смогут обратиться лично к главному судебному приставу региона Сергею Колесникову и задать свои вопросы, позвонив по телефону: 8 (8112) 69-90-98.
Напомним, также сегодня приставы будут дежурить на железнодорожном вокзале Пскова.