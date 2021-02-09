Судебные приставы будут дежурить на железнодорожном вокзале Пскова 9 февраля

09:52, 09 февраля 2021, ПАИ

9 февраля судебные приставы совместно с сотрудниками линейного отдела МВД России на транспорте проведут акцию «Узнай о своих долгах» на железнодорожном вокзале в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

На вокзале будет работать совместный мобильный пункт приема граждан. С 18:00 до 20:00 все желающие смогут проверить себя на наличие долгов и обратиться за иной консультацией в пределах компетенции службы судебных приставов.

Акция проводится в рамках Всемирного дня безопасного интернета. Граждан проинформируют о наличии образовавшейся задолженности и расскажут, как её своевременно погасить, о порядке пользования сервисом «Банк данных исполнительных производств» и личным кабинетом на Едином портале государственных услуг.

Мобильный пункт судебных приставов будет организован с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности и с использованием средств индивидуальной защиты.