За контрабанду 5 кг таблеток гражданин Латвии попал в псковский суд

13:18, 10 февраля 2021, ПАИ

За попытку контрабанды через границу лекарственных препаратов в Себеже под суд отправили гражданина Латвии. Как сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области, иностранец признан виновным в недекларировании по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ).

15 октября 2020 года гражданин Латвии попытался вывезти за границу в своем грузовике Volvo 1105 блистеров с капсулами и таблетками, общий вес которых превышал 5 кг. «Исходя из характера и количества товара, которое свидетельствует о явном превышении обычной потребности физического лица и членов его семьи, суд пришёл к выводу о наличии в действиях гражданина состава административного правонарушения», - отметили в пресс-службе.

Таблетки у иностранца изъяли и уничтожили.

