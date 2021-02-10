Посвященная Дню памяти Пушкина встреча состоялась в Псковской областной библиотеке

16:31, 10 февраля 2021, ПАИ

10 февраля, в день памяти поэта Александра Пушкина, в Псковской областной научной библиотеке состоялась встреча в рамках проекта «Поэтический клуб». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Автор и ведущая встречи – Антонина Голубева, главный специалист Регионального центра чтения – представила фрагмент литературно-краеведческой программы «А мне приснился сон, что Пушкин был спасен», рассказывающий о последней дуэли поэта, об истории села Михайловского – «приюта спокойствия, трудов и вдохновения», о значении пушкинского гения для русской литературы.

По словам организаторов, наиболее яркой страницей встречи стали поэтические online-чтения. Псковские поэты и прозаики — Наталья Лаврецова, Надежда Камянчук, Татьяна Рыжова, Вера Сергеева, Валентина Алексеева, Иван Иванов — представили свои произведения, посвященные А. С. Пушкину и заповедному Пушкиногорью.

В программе участвовали учащиеся образовательных учреждений города.