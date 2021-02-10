Псковский драматический театр возобновляет показы спектаклей для незрячих и слабовидящих

21:40, 10 февраля 2021, ПАИ

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина возобновляет уникальный проект для слабовидящих зрителей – показ спектаклей с тифлокомментариями. Об этом сообщает страница новостей театра. Теперь незрячие жители города смогут «смотреть» спектакли вместе с обычными зрителями. Первый спектакль, на который приглашаются незрячие и слабовидящие зрители, – «Ионыч». Показ состоится 27 февраля.

Заместитель художественного руководителя по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Марина Николаева прокомментировала эту практику: «Псковский театр рассматривает работу с людьми, имеющими особенности здоровья, как важную социально-культурную задачу. С 2016 года мы (совместно с Псковским центром лечебной педагогики) проводим фестиваль «Другое искусство», в котором участвуют особенные артисты, художники, музыканты. Среди зрителей не только фестиваля «Другое искусство», но и наших репертуарных спектаклей, кинопоказов, выставок, творческих встреч мы хотели бы видеть людей с инвалидностью. Если для маломобильных групп населения театр уже стал доступнее, если слабослышащие зрители могут посещать выставки или кинопоказы с субтитрами, участвовать в инклюзивных проектах нашей детской театральной студии, то слабовидящие и незрячие люди долгое время оставались обделены возможностью прикоснуться к искусству.

В Пскове, к сожалению, пока нет творческих студий для незрячих, какие есть, например, в Москве, Петербурге и лишь в немногих других российских городах. Наше общество ещё находится в начале пути к тому, чтобы незрячие люди могли становиться участниками коллективного творческого процесса. Требуются большие усилия, большие ресурсы (в первую очередь человеческие). Но маленькие шаги навстречу незрячему зрителю Псковский театр уже может делать. Нам повезло, что в Пскове есть профессиональный тифлокомментатор высшей категории Татьяна Викторовна Кондратьева, которая создала тифлокомментарии ко многим спектаклям, идущим на малой сцене Псковского театра. В сентябре 2020 года мы провели первый показ спектакля, зрительская аудитория которого включала незрячих. В 2021 году мы продолжаем этот проект, надеемся, что показы с тифлокомментарием станут регулярными.

Помимо технических препятствий, которые преодолимы, у инвалидов по зрению может существовать и психологический барьер. Некоторые из них никогда раньше не были в театре. Но я уверена, что желание получить новые впечатления, новый опыт общения окажется сильнее.

Хочу подчеркнуть, что для зрителей с инвалидностью по зрению показы спектаклей будут бесплатными. Надо только заранее записаться. Мы сотрудничаем с Псковской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих, с псковским региональным отделением Всероссийского общества слепых. Эти организации помогают привлекать зрителей. Но если вы узнали о планируемом показе спектакля с тифлокомментарием из СМИ и хотели бы записаться напрямую (или пригласить вашего знакомого незрячего человека), можно позвонить тифлокомментатору Татьяне Владимировне по телефону 8-911-377-92-28 или (8 8112) 72-42-53».

ПАИ напоминает, что организация показов спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей стала возможна благодаря победе Псковского театра драмы в грантовом конкурсе благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» на организацию тифлокомментирования. С 2017 года фонд реализует программу поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд».