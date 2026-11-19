О развитии креативных индустрий поговорят в эфире программы «Минкульт»

13:39, 19 ноября 2026, ПАИ

Генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов станет гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 19 ноября.

Одно из главных событий года в сфере креативных индустрий и креативного предпринимательства проходит в эти дни в Пскове. Программа Недели креативной экономики охватывает широкий круг тем – от образования до цифровых трендов.

В программе «Минкульт» эксперт расскажет, что сегодня называют креативными индустриями и почему они выходят далеко за пределы искусства. Как работают школы креативных индустрий и чему они учат подростков? Может ли креативная экономика дать молодым специалистам возможность строить карьеру в родном регионе, не уезжая в крупные города? Как превратить культурное наследие Псковской области в современный востребованный продукт и какую роль в этом процессе может сыграть искусственный интеллект?

Программа «Минкульт» выходит в эфир «Серебряного дождя» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».