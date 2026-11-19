ПсковГУ провёл «Народные мотивы» для учеников школы №7

13:56, 19 ноября 2026, ПАИ

Участники проекта «В гостях у своих: живые сказки» побывали в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе № 7 для детей с нарушениями зрения. Для учеников третьих и четвёртых классов – около 50 ребят – организовали интерактив «Народные мотивы», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ







Школьники слушали народные песни в исполнении фольклорного ансамбля «Плескава», знакомились с предметами разных культур из «мешочка чудес», узнавали, чем живут традиции народов России, и придумывали продолжение народных сказок.

«Народные мотивы» стали для проекта важным событием. О межнациональном единстве мы говорили не сухим языком учебников, а через живое общение – игру, сказки и музыку», – поделилась руководитель проекта Анастасия Николаева.

В завершение встречи ребята получили подарки: открытки с иллюстрациями победителей конкурса «Живая сказка» и QR-кодами, ведущими на сборник аудиосказок, а также сладкие сюрпризы.

«В гостях у своих: живые сказки» – один из семи проектов ПсковГУ, поддержанных грантом Росмолодёжи «вМесте». Проект помогает сближать молодёжь через сказки и традиции разных народов.