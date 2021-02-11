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Новую схему обмана россиян придумали телефонные мошенники

 

Фото: Дарья Хваткова

В России телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан. Как пишет РИА Новости, злоумышленники, зная дату ипотечного платежа и размер суммы, пытаются убедить человека перевести средства на свои счета.

Мошенники по телефону напоминают, что завтра клиент должен совершить ипотечный платеж, после чего они интересуются, как именно пройдет операция — через приложение или банкомат. Мошенники точно знают, в каком банке клиент взял ипотеку и какой именно размер ежемесячного платежа.

Замначальника департамента защиты информации одного из крупнейших банков России Алексей Плешков рассказал, что злоумышленники пытаются сформировать у людей доверие и затем убеждение в необходимости перевести платеж на подконтрольные мошенниками счета.

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