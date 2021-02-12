Более 11 тысяч человек заболели COVID-19 в Пскове

10:57, 12 февраля 2021, ПАИ

В Пскове коронавирусом с начала пандемии заболел 11 071 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 42, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (5 536 случаев), на третьем – Псковский район (2 578 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрирован 30 591 случай заражения коронавирусом, 19 446 человек выздоровело, 148 пациентов умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.