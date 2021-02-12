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Общество

Ещё 115 человек заразились коронавирусом в Псковской области

30 591 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 115 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 19 446 пациентов (за сутки – 193), умерло 148 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 260 052 (за сутки – 1 396) теста на коронавирус.

«Очаг в детском саду в Новосокольниках снят с контроля Роспотребнадзора. Новых вспышек не зафиксировано», – написал губернатор. 

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