Более 260 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:57, 12 февраля 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 396 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 260 052. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрирован 30 591 случай заражения коронавирусом, 19 446 человек выздоровело, 148 пациентов умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.