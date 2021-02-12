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Данные почти пяти тысяч пользователей «Яндекса» утекли в Сеть

Служба безопасности компании «Яндекс» нашла внутреннюю утечку, в результате ее были скомпрометированы данные 4887 тысяч почтовых ящиков. Об этом сообщается на сайте компании.

Выяснилось, что несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей предоставлял один из сотрудников компании.

«Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса», - отмечается в сообщении.

В раскрытых аккаунтах заблокировали доступ, а владельцам прислали уведомления о необходимости смены пароля.

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