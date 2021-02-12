Данные почти пяти тысяч пользователей «Яндекса» утекли в Сеть
Служба безопасности компании «Яндекс» нашла внутреннюю утечку, в результате ее были скомпрометированы данные 4887 тысяч почтовых ящиков. Об этом сообщается на сайте компании.
Выяснилось, что несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей предоставлял один из сотрудников компании.
«Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса», - отмечается в сообщении.
В раскрытых аккаунтах заблокировали доступ, а владельцам прислали уведомления о необходимости смены пароля.