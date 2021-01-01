Туристические тропы. Советы псковичей.

00:17, 13 февраля 2021, ПАИ

После закрытия границ в стране возрос спрос на внутренний туризм. Сложно отрицать, что Псковская область, и город Псков в частности, – это лакомый кусочек для туриста. Прекрасная природа, храмы, крепости, уникальные мосты и, конечно, резиденция вечного классика. Наверняка это не всё. Мы решили узнать у жителей города, какие места они бы рекомендовали для посещения гостям нашего края. Всё, что удалось узнать, – смотрите в нашем опросе.



Если проанализировать всё сказанное, псковичи не предложили ничего нового. Все горячие туристические точки были озвучены: Кремль, Изборск, Печоры и т. д. Из нестандартных предложений – парки и спортивно-развлекательный комплекс «Раздолье». Если говорить откровенно, вполне стандартная ситуация. Очень часто местные жители осведомлены только о крупных и популярных туристических точках. К примеру, если выйти на улицы Петербурга и спросить: «Где находится Дворцовая площадь?» – вам ответят, а если попытаться спросить о чём-то менее популярном – возникнут трудности.

Нам удалось встретить и туристов. Они говорят, что их привлекают всё те же исторические точки, а на остальное либо не хватает времени, либо не интересует вовсе. На вопрос «откуда вы черпаете информацию для туристического маршрута?» отвечают просто: «Интернет». Однако часто источником служит местный знакомый или родственник, который наверняка мог бы предложить что-то необычное.

Раз уж люди обращаются за помощью к интернету, мы поступим так же и попробуем найти что-то интересное.

Первое, что сразу предстаёт перед глазами, – десятки и десятки экскурсий и туристических пакетов от одного до семи дней на всех уже упомянутых маршрутах. В них входит и посещение монументов, и острова, и вообще любая точка интереса, демонстрирующая особенности края. Приятный факт: можно вручную настраивать маршрут. Это, конечно, больше подходит тем, кто не хочет быть ограниченным туристическими рамками. С помощью простых махинаций с мышкой можно указать интересующий вид туризма: хочешь церкви и храмы (которых около сотни) – пожалуйста, перед тобой весь набор популярных. Хочешь познать гастрономическую силу региона – вот набор лучших ресторанов и тематических кафе. Можно выбрать и удобное место для ночлега – есть рейтинг, отзывы и цены гостиничных номеров. Насчёт гида сказать сложно, но совершенно точно можно найти проводника, который расскажет что-то интересное уже на месте. К примеру, село Михайловское или Псково-Печерский монастырь: без экскурсовода не останетесь.

Конечно, интереснее путешествовать в компании знакомого, который расскажет не только что-то занимательное, но и всякие городские слухи и легенды, проведёт по удобному маршруту, поможет с жильём и сходит с тобой в любимый бар.

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Если принять всё вышесказанное в расчёт, можно не бояться за туризм в нашем регионе. Прошедший год сильно повлиял на эту сферу, как именно – можно почитать тут.

Летом и осенью возможностей больше, но и нынешний период способен утолить голод жадного до впечатлений туриста. Остаётся сохранить курс и беречь наследие.