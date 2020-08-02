Где могут отдохнуть псковичи, рассказали в псковских турфирмах

15:05, 02 августа 2020, ПАИ

Запросы на отдых растут, впереди бархатный сезон. Мы решили узнать, как обстоят дела в псковской сфере туризма, и узнать у поставщиков отдыха, как они пережили период самоизоляции. Для этого обратились в несколько турфирм и поинтересовались о возможностях куда-либо отправиться, посетить экзотические страны, во что это обойдётся, и какие направления в тренде в настоящее время. Полученной информацией делимся с вами.

Все всё понимают

Салон путешествий «Дива»: «В связи с пандемией коронавируса выездные туры покупают реже, чем в прошлом году, но спрос по-прежнему высок. Люди обратили внимание на то, что находится в пределах родных границ. Так как стали летать самолеты в Калининград, соответственно, стало больше туров по данному направлению. Псковская область тоже богата красивыми местами, поэтому стало больше поездок по усадьбам, таким, как Волышево, Холомки, Ореховно.

Сейчас актуальны направления на юг России: курорты Краснодарского края и Крым. Туристы в целом довольны проведённым временем. Порой смущают длительные заселения, некоторые санатории требуют справки о COVID, которые нужно делать не позднее, чем за 3 дня до отъезда. Однако все прекрасно понимают возникшие ограничения и относятся ко всему ответственно.

Махнуть в Турцию тоже возможно. Проживание в отеле среднего уровня стоят примерно 30-35 тыс. на человека на неделю. В целом ограничений почти нет, и все осталось примерно на прежнем уровне».

Тяготы карантина турфирму не обошли стороной. Компания переживает некоторые трудности, но, в целом, настроены на позитив и надеются, что скоро все войдет в нормальное русло.

Появились также запросы на путешествия в Танзанию, однако все ждут, когда наладятся прямые рейсы. Другие экзотические страны пока закрыты для россиян.

Исполняя мечты

Туроператор «Атмосфера Путешествий»: «На данный момент выездные туры реализуем только по Российской Федерации: курорты Краснодарского края, Карелия, Крым, Байкал, Алтай.

Прекрасные отзывы от экскурсионных туров по нашей огромной стране, многие исполнили свои мечты и посетили Байкал, Алтай, Хакасию, ведь этот год позволил существенно сэкономить на транспортных и визовых расходах. Обширные экскурсионные программы пришлись по вкусу всем категориям туристов.

Стоимость на отдых в Турции – единица трудноизмеримая. Всё зависит от уровня отеля, дат отдыха, состава и других критериев. Не все отели эконом-сегмента в Турции работают в этом году, поэтому выбор меньше. Остальные должны получать сертификат безопасности, что гарантирует нашим клиентам безопасный и качественный отдых

Конечно, имеется огромное количество желающих расширить горизонты своих путешествий. Танзания у нас является одним из любимых направлений, но на данный момент нет прямых рейсов, ожидаем от лидирующих туроператоров, поэтому поездки пока не могут состояться (при путешествии через третьи страны необходимо соблюдать карантин).

В первый этап «самоизоляции» мы занимались удаленной работой и не останавливались ни на минуту, что теперь плодотворно сказывается на нашей деятельности. Довольных и счастливых клиентов и дорогих туристов все больше.

Множество нового и интересного! Этот год уникален, и мы не останавливаемся на новшествах. Туры по нашей области, треки, прогулки, сплавы! Столько жителей нашего города никогда не гуляли по Изборску, не посещали Талабские острова, многого не знали об уникальных объектах и местах.

Мы с удовольствием помогаем познакомиться с нашим краем, показать всю его красоту. С нами можно погулять по Плавницкому болоту, прокатиться на катере на Талабские острова, поесть малину с куста на малиновой ферме».

Очень тяжело, особенно финансово

Туроператор GLOBAL TRAVEL рассказал, что люди стали реже пользоваться выездными путешествиями. Популярны такие направления, как Карелия, Выборг, Петербург и окрестности, Сочи, Анапа, Крым. Люди рады, что смогли хоть куда-то выехать на отдых.

«Самый бюджетный недельный отдых в Турции стоит от 30 тысяч на человека. Особенности из-за пандемии больше связаны не с проживанием в отелях, а в обязательном прохождении теста на COVID по приезде и загрузке результата в личный кабинет на Госуслугах. В отелях, прошедших сертификацию, качество отдыха не пострадает. Танзания многим не по карману, поэтому шквала заявок не наблюдается», - говорят об отдыхе за границей в компании.

На вопрос, связанный с последствиями самоизоляции, мы получили короткий ответ: «Очень тяжело, особенно финансово».

Говоря о нововведениях и изменениях, туроператор сообщает, что стало намного больше туров по Псковской области и России в целом.

Лучше перестраховаться

Туристическая фирма «Славянский Тур»: «На данный момент мы, кроме России и Турции, не продаем ничего. Конечно, популярны туры по России (Крым, Сочи, Анапа) в связи с нынешней ситуацией. Псковичи путешествуют в соседний Санкт-Петербург (например, Петергоф и туры по Северной столице), а также в Калининград, Карелию.

О путешествии в Танзанию у нас пока не спрашивали. Поездка в Турцию зависит от уровня отеля. Самый бюджетный вариант - от 75 тысяч на двоих на неделю. Варианты выше уровнем – от 100 тысяч рублей. Также по прилёте измеряют температуру, если повышенная – турист за свой счет сдаёт тест. Если тест положительный, то дальше в зависимости от того что покрывает страховка. Зная это, мы ввели возможность застраховать отдых на такой случай.

Трудности пережили нормально. После самоизоляции сразу активно включились в работу, особое внимание уделяем, конечно, турам по Пскову и области. Активно сотрудничаем с туроператорами из Калининграда».

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Какой вывод? Ситуация показывает, что наступила эпоха внутреннего туризма. Нам повезло особенно, ведь мы живём в самой большой стране мира. Сейчас благоприятное время оценить красоту и представить масштаб «нашей необъятной». Приятен и тот факт, что если требуется кардинально сменить обстановку, это можно организовать. Были бы деньги. Туризм не умер, он живёт и трансформируется. Где начинается Россия – мы уже знаем, теперь можно выяснить, где она заканчивается.