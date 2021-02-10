Псковские десантники победили в Кубке командующего ВДВ по мини-футболу

14:27, 14 февраля 2021, ПАИ

Команда Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения стала победителем первого Кубка командующего ВДВ по мини-футболу, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В турнире приняли участие 12 команд, представляющих все соединения воздушно-десантных войск, а также 242-й учебный центр подготовки младших специалистов воздушно-десантных войск и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ).

Турнир проводился в два этапа, в ходе которых было сыграно 33 матча.

На первом этапе команды разделились на две группы. В первой группе сыграли команды из Пскова, Иваново, Тулы, Улан-Удэ, Уссурийска и Омска, во второй группе встречались команды из Новороссийска, Ульяновска, Камышина, подмосковных Кубинки и Медвежьих Озёр, а также курсанты РВВДКУ.

По итогам групповых турниров в полуфиналах встретились команды псковского и улан-удэнского соединений, а в другой паре выявляли сильнейшего представители новороссийского и тульского соединений.

Обыграв в финальном поединке команду новороссийских десантников, в первом Кубоке командующего ВДВ по мини-футболу победила команда Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Второй стала команда из Новороссийска, третье место у тульских десантников.

Кроме того, определены победители в отдельных номинациях.

Победителям были вручены кубок командующего воздушно-десантными войсками и золотые медали. Также всем победителям и призёрам кроме медалей были вручены памятные дипломы и призы.