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Страна и мир

Центр по готовности к пандемиям создадут ВОЗ и Роспотребнадзор

Всемирная организация здравоохранения и Роспотребнадзор создадут на базе Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Такое ведомство будет оказывать ВОЗ необходимую поддержку по вопросам создания и использования мобильных лабораторий. Кроме того, Роспотребнадзор будет помогать ВОЗ обучать иностранных специалистов в Восточной Европе и Центральной Азии. Планируется оказывать помощь в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети лабораторий.

«Деятельность Сотрудничающего центра внесет ощутимый вклад в наращивание потенциала стран евразийского региона по борьбе с инфекциями с эпидемическим потенциалом на основе наиболее эффективных подходов, применяемых в Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.

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