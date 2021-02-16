Только один детсад полностью закрыт на карантин по ОРВИ в Псковской области

09:38, 16 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области в связи с заболеваемостью ОРВИ полностью закрыт только один детский сад – «Сказка» в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Также закрыты 19 классов в 9 школах (Красногородская СШ, Лицей № 4, СОШ № 3, МПЛ № 8, СОШ № 16 в Пскове, Залесская НОШ, Печорская СОШ № 3, школа № 1 в Новосокольническом районе, Куньинская школа). Временно не функционируют 11 групп в 3 детских дошкольных учреждениях («Росинка» в Порховском районе, «Колобок» в Пыталовском, «Журавушка» в Великолукском).

Напомним, за прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 4,5 тысячи жителей Псковской области.