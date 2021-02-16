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Общество

4,5 тысячи жителей Псковской области заболели ОРВИ и гриппом за неделю

С 8 по 14 февраля в Псковской области 4,5 тысячи человек заболели ОРВИ и гриппом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 4,3%, она ниже порогового уровня по населению в целом на 49,5%. Ни в одной из возрастных групп превышения эпидпорога не зарегистрировано.

В Пскове заболеваемость ОРВИ уменьшилась на 1,4%, выявлено 2130 случаев. Эпидпорог превышен на 3% уже две недели подряд.

За неделю число госпитализаций уменьшилось на 17,9%, в больницу направлены 392 человека.

Лабораторно обследованы на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 32 человека, проведено 346 исследований. Выявлено по одному случаю парагриппа, риновируса и коронавируса.

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