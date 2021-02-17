Около 300 участников соберёт слёт студотрядов в Псковской области
В Псковской области осенью состоится 9-й слёт студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа, который соберёт 300 участников. Об этом рассказала председатель Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева в эфире проекта ПАИ-live 17 февраля.
По её словам, всем гостям слёта нужно будет показывать город, знакомить их с традициями и культурой региона, поэтому появилась потребность в «молодых подвижных экскурсоводах».