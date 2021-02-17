0
18:30
На улице Аллейной в Пскове столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них
18:25
Алла Сердцева поздравила псковичей с Днём российских студенческих отрядов
17:01
Отряд особого назначения – ПАИ-live с Аллой Сердцевой
16:38
Псковский блогер бесплатно угостил прохожих горячим кофе
16:14
Археологи предложили псковичам очередную фотозагадку
16:03
Цветная эволюция: как работают тюльпановые плантации (ВИДЕО)
15:08
Юные псковичи могут поздравить московский Музей Победы рисунком
Еще новости
Общество

Отряды археологов, делопроизводителей и экскурсоводов могут появиться на базе ПсковГУ

На базе ПсковГУ могут появиться отряды археологов, делопроизводителей и экскурсоводов. Об этом рассказала председатель Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева в эфире проекта ПАИ-live 17 февраля.

«Мы развиваем новые направления, в этом году хотим открыть археологическое», – отметила Алла Сердцева. – Это не ново для Российских студенческих отрядов, и для нас тоже, но мы хотим, чтобы отряд археологов работал на постоянной основе».

Кроме того, в планах открыть отряд делопроизводителей, которые смогут летом работать в приёмной комиссии с документами, а также отряд экскурсоводов.

«Работа в студенческих отрядах – это добровольное явление. Ребята сами хотят работать и сами выбирают себе направление», – подчеркнула Сердцева.

Спикер рассказала, что всю жизнь работала в детских лагерях и столкнулась с проблемой нехватки вожатых.

«Мы начали общаться с ПсковГУ, обучать вожатых. Но для того, чтобы им было интересно, чтобы вожатые держались вместе и после того, как отработают один сезон, не уходили, возникла необходимость в создании педагогических отрядов», – добавила Алла Сердцева.

В Псковской области девять лагерей, в которые нужно много вожатых. Это стало причиной расширения сферы деятельности студенческих отрядов.

«Направления, на самом деле, традиционные. Мы общаемся с бойцами, которые работали в 70-80-е годы. В нашем университете нашли бойца, она ездила в отряд стюардесс», – добавила Алла Сердцева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Алла Сердцева поздравила псковичей с Днём российских студенческих отрядов Лучшие качества «бойца» студотряда назвала Алла Сердцева Около 300 участников соберёт слёт студотрядов в Псковской области Порядка 60 студентов ПсковГУ участвовали в строительстве кампуса Отряды археологов, делопроизводителей и экскурсоводов могут появиться на базе ПсковГУ 150 человек входят в состав студенческих отрядов ПсковГУ Отряд особого назначения – ПАИ-live с Аллой Сердцевой Игру «Содействие» разработали в Псковской области Дарья Яковлева: Проект «Команда 2018» помогает инициативным людям Как в Псковской области будет работать продюсерский центр СОНКО
Посмотреть все материалы сюжета >>>

На улице Аллейной в Пскове столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них
17 февраля 2021
На улице Аллейной в Пскове столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них
Алла Сердцева поздравила псковичей с Днём российских студенческих отрядов
17 февраля 2021
Алла Сердцева поздравила псковичей с Днём российских студенческих отрядов
Отряд особого назначения – ПАИ-live с Аллой Сердцевой
17 февраля 2021
Отряд особого назначения – ПАИ-live с Аллой Сердцевой
Псковский блогер бесплатно угостил прохожих горячим кофе
17 февраля 2021
Псковский блогер бесплатно угостил прохожих горячим кофе
Археологи предложили псковичам очередную фотозагадку
17 февраля 2021
Археологи предложили псковичам очередную фотозагадку
Цветная эволюция: как работают тюльпановые плантации (ВИДЕО)
17 февраля 2021
Цветная эволюция: как работают тюльпановые плантации (ВИДЕО)
Юные псковичи могут поздравить московский Музей Победы рисунком
17 февраля 2021
Юные псковичи могут поздравить московский Музей Победы рисунком
«Алоль» ждёт на выходные любителей зимней рыбалки
17 февраля 2021
«Алоль» ждёт на выходные любителей зимней рыбалки

Идет загрузка...