Отряды археологов, делопроизводителей и экскурсоводов могут появиться на базе ПсковГУ

17:46, 17 февраля 2021, ПАИ

На базе ПсковГУ могут появиться отряды археологов, делопроизводителей и экскурсоводов. Об этом рассказала председатель Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева в эфире проекта ПАИ-live 17 февраля.

«Мы развиваем новые направления, в этом году хотим открыть археологическое», – отметила Алла Сердцева. – Это не ново для Российских студенческих отрядов, и для нас тоже, но мы хотим, чтобы отряд археологов работал на постоянной основе».

Кроме того, в планах открыть отряд делопроизводителей, которые смогут летом работать в приёмной комиссии с документами, а также отряд экскурсоводов.

«Работа в студенческих отрядах – это добровольное явление. Ребята сами хотят работать и сами выбирают себе направление», – подчеркнула Сердцева.

Спикер рассказала, что всю жизнь работала в детских лагерях и столкнулась с проблемой нехватки вожатых.

«Мы начали общаться с ПсковГУ, обучать вожатых. Но для того, чтобы им было интересно, чтобы вожатые держались вместе и после того, как отработают один сезон, не уходили, возникла необходимость в создании педагогических отрядов», – добавила Алла Сердцева.

В Псковской области девять лагерей, в которые нужно много вожатых. Это стало причиной расширения сферы деятельности студенческих отрядов.

«Направления, на самом деле, традиционные. Мы общаемся с бойцами, которые работали в 70-80-е годы. В нашем университете нашли бойца, она ездила в отряд стюардесс», – добавила Алла Сердцева.