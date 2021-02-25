Почему убрали туалет с площади Ленина в Пскове

15:10, 25 февраля 2021, ПАИ

В Пскове накануне демонтировали общественный туалет с площади Ленина. О том, куда делся туалет, Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе администрации Пскова.

«Его увезли для проведения ремонтных работ, ведь он относится к муниципальному предприятию «Ярмарки и парки Пскова», - отметили в администрации.

Однако обратно туалет возвращать не будут, поскольку генеральный подрядчик, который занимается реконструкцией кинотеатра «Октябрь», просит освободить территорию, чтобы складировать строительные материалы для начала ремонта. Пока что не известно, куда поставят туалет после ремонта.